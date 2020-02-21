02 Сентября 2020
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Экономика В России
рубли, деньги, купюры (2012) | Фото: ГУ МВД России пог. Москве

Названы потери России от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса

Россия теряет около 1 млрд руб. в день из-за падения товарооборота с Китаем, связанное со вспышкой коронавируса.

Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, последствия от вируса также оказывают виляние на туристическую отрасль страны.

Министр отметил, что влияние на рост ВВП России в 2020 году это не окажет серьезного влияния. По его данным, снижение составляет 0,5–1 п. п., сообщает РБК.

Ранее ученые не исключили, что эпидемия коронавируса может накрыть Россию в октябре.

Как заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев, респираторные заболевания распространяются волнами. И если первая вспышка обошла страну стороной, то вторая может прийти осенью.

Он напомнил, что продолжается рост количества случаев заражения за пределами Китая. Несмотря на то, что он достаточно медленный, но наблюдается во многих странах.

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Названы потери России от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, товарооборот



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Ранее 21.02.2020 09:13 Мск Новая вспышка коронавируса отмечена в китайских тюрьмах

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Ранее 20.02.2020 09:37 Мск Эпидемия коронавируса может накрыть Россию в октябре, - ученые

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