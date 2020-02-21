Депутаты приняли закон о маткапитале за рождение первенца

Депутаты Госдумы приняли закон о расширении программы материнского капитала.

Согласно документу, семьи, в которых с 1 января 2020 года появился первый ребенок, получат по 466 тыс. 617 руб. В случае рождения второго и последующих детей, семьям будут предоставлять по 616 тыс. 617 руб.

Также изменения коснутся сроков оформления выплаты, теперь этот процесс займет до пяти дней, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, кабмин России упростит получение сертификата на материнский капитал.

Как сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, в перспективе это можно будет сделать после выписки из роддома. По его словам, выплаты должны помочь молодым семьям получить дополнительные средства и собственную недвижимость.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об упрощении процедуры получения материнского капитала и выплат на детей.