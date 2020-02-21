02 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России
первый пуск ракеты космического назначения &quot;Союз-2.1а&quot; с космодрома &quot;Восточный&quot;, 28 апреля 2016 года (2016) | Фото: Роскосмос

СМИ: запуск российского спутника мог закончиться аварией

Запуск российского  военного спутника связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк мог завершиться аварией.

Третья ступень ракеты-носителя "Союз-2.1а" недоработала несколько секунд, так как преждевременно закончилось топливо.

Аварию предотвратил разгонный блок "Фрегат", который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой.

Ранее сообщалось, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты. В итоге запуск спутника состоялся 20 февраля. Спутник выведен на орбиту в штатном режиме, сообщает РИА "Новости".  

Ранее власти США обеспокоились "преследованием" американского разведывательного спутника двумя российскими космическими аппаратами.

Как заявил изданию TIME командующий космическими силами США генерал Джон Рэймонд, иногда расстояние между объектами достигало около 160 километров. Это может спровоцировать опасную ситуацию в космосе, отметил он.

Как утверждает военный, "Космос-2542" сразу после выхода на орбиту в ноябре прошлого года начал приближаться к американскому спутнику.

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СМИ: запуск российского спутника мог закончиться аварией

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Теги: спутник, меридиан



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