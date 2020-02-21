02 Сентября 2020
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Политика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Проголосовать по поправкам к Конституции можно будет на рабочих местах

Центральная избирательная комиссия России планирует организовать дополнительные избирательные участки на рабочих местах при проведении общероссийского голосования по изменению Конституции.

Как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, записаться на такие участки можно будет только через систему "Мобильный избиратель", которую использовали на прошлый выборах главы государства. Это исключает возможность двойного голосования и позволяет россиянам голосовать на рабочем месте, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, участковым избирательным комиссиям России дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование по поправкам в Конституцию с 1 апреля.

Голосование "на дому" может быть инструментом обеспечения явки, но закон ограничивает его применение случаями, когда у избирателя нет возможности самостоятельно явиться в помещение для голосования. Однако в случае с общероссийским голосованием по поправкам эти ограничения неприменимы.

Источники, близкие к Администрации президента, говорят, что надомное голосование будет использовано "без ограничений". Источник в партии "Единая Россия" сообщил, что с целью разъяснения предлагаемых изменений к поквартирному обходу подключат муниципальных депутатов.

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Проголосовать по поправкам к Конституции можно будет на рабочих местах

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Теги: Конституция, голосование



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