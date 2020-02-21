02 Сентября 2020
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Политика В России
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Арестована бывшая помощница Силуанова и Дворковича

Басманный суд Москвы арестовал Анастасию Алексееву, бывшую помощницу двух бывших вице-премьеров –  Антона Силуанова и Аркадия Дворковича.

Под арестом она будет находиться до 19 апреля. Женщине предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки турпутевками. Как считает следствие, Алексеева получила билеты и путевки на 4 млн руб. в Таиланд и Доминикану.

Свою вину арестованная не признает.

Посредником в передаче взятки был гражданин США Джин Мирон Спектор, которого задержали вместе с Алексеевой 20 февраля. В деле также фигурируют бывший гендиректор и владелец компании "Промомед рус" Максим Якушкин и учредитель компании "М-фарма" Вадим Якушкин, пишут "Ведомости".

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Арестована бывшая помощница Силуанова и Дворковича

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Теги: Силуанов, Дворкович, арест



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Ранее 21.02.2020 08:36 Мск СМИ узнали подробности дела в отношении экс-помощницы Дворковича

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