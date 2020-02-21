Силуанов допустил обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения

Предложение о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц может быть рассмотрено к 2024 году.

Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов. "Мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов. А к 2024 году рассмотрим предложения: или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию", - сказал он.

Как отметил Силуанов, пока предложения по введению прогрессивной шкалы налогообложения в правительстве не обсуждаются, сообщает РБК.

Напомним, недавно назначенный глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в XXI веке социальное государство невозможно без прогрессивной шкалы налогообложения. Об этом он сказал на международной конференции "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России", которая проходит в Общественной палате.

На самом деле в России сейчас существует даже не плоская, а "регрессивная шкала", отметил Фадеев, поскольку самые богатые на платят и 13%.

"Их налоги не соответствуют доходам, которые они показывают. Эти граждане не доплачивают 500 млрд руб. Это позор", - подчеркнул глава СПЧ.