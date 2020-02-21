Экс-оперативник и журналист "Новой газеты" Коротков "крышевал" воров и простреливал колени на допросах

Специальный корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков стал известен благодаря серии статей о войне в Сирии. В его материалах часто упоминались такие подробности, которые невозможно было добыть в открытых источниках. В ноябре 2019 года выяснилось, что материалы для своих статей он мог напрямую получать от боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) – на теле одного из боевиков нашлись записи с контактами журналиста. Тогда же пресса впервые заинтересовалась личностью скандального журналиста и оказалось, что в его биографии довольно много пробелов. Журналистам ФАН удалось выяснить, что же спецкор так тщательно скрывает.

В журналистику Коротков попал в 2011 году, причём довольно неожиданно – без специального образования и опыта сразу был принят в штат петербургской «Фонтанки». Такой поворот удивил многих профессиональных журналистов. В 2017 году спецкор дал интервью либеральному изданию Meduza, в котором рассказал, что до того, как пойти в журналистику он был простым оперативником уголовного розыска в Петербурге.

Что интересно, никаких подробностей своей работы в МВД Коротков не раскрыл, даже не стал указывать в каком отделении он работал. Такая закрытость довольно странна, особенно на фоне его бравады о том, что он якобы очень гордится своей работой в правоохранительных органах.

Выяснилось, что нёс службу Коротков во Фрунзенском районе Северной столицы, который и сегодня имеет огромные проблемы с наркоторговлей, а в начале 2000-х, проблема усугублялась большим числом «оборотней в погонах». Тем примечательнее, что в 2008 году Коротков был вынужден написать заявление по собственному желанию по требованию Управления собственной безопасности. Его уличили во взяточничестве, но предпочли не придавать дело широкой огласке.

"Карьеру взяточника" Коротков начал ещё в первый год службы, когда был обычным сотрудником патрульно-постовой службы. На этом месте он «зарабатывал» отловом наркоманов, с которых вытрясал взятки. После того, как молодой милиционер-«взяточник» перешёл в угрозыск, несколько изменилась и схема его преступной деятельности. На новом месте ему уже не требовалось самому бегать за наркоманами, наоборот, они сами ему звонили и просили о «содействии», если попадались более сознательным стражам правопорядка.

Так, журналистам ФАН удалось взять у одного из бывших наркоманов, пользовавшегося услугами продажного оперативника. Он отметил, что сам жил на территории 73-го отдела милиции, сотрудники которого отличались принципиальностью и не шли на уступки преступникам. Зато их коллеги из 40-го отдела работали ровно наоборот.

«Любой местный наркоман наизусть знал имена тех, к кому следовало обратиться. Среди них и тот самый Денис Коротков, о котором вы спрашивали, он даже меня пару раз вытаскивал. Цена вопроса – 500 рублей если тупо задержание. Если приняли с грузом, то тоже 500, но уже «зеленых». Спасал всегда, но цены для «наркош», конечно кусались. Причём, наркота была не единственным его профилем, в основном, он «крышевал» местных грузин. Кто барсетками занимался или форточниками».

ФАН также удалось выйти на бывшего коллегу Короткова по 40-му отделу, который рассказал, каким образом взяточники «отбивали» своих «клиентов».

«За употребление-то светит всего 15 суток, но следователь мог дело так повернуть, что получалось «хранение с целью сбыта», а это уже уголовная статья с внушительными сроками. Так что, когда брали наркота, ему было крайне важно доказать, что дурь у него в кармане исключительно для личного пользования. А как ему это доказать? По факту да никак. Ребята из УГРО в «сороковом» были матерые и со связями. Их постоянно отмазывали от проблем. Коротков, конечно среди них был больше «шестеркой», но на хорошем счету. Так что избавляли его от проблем самых разных».

Однако дела у опера Короткова далеко не всегда шли хорошо. Однажды даже была попытка завести на него уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Инцидент произошёл незадолго до увольнения из органов, вполне возможно, что он стал последней каплей в терпении начальства отдела.

Дело удалось замять, но документ с описанием происшествия всё ещё хранится в архивах – однажды Коротков зашёл в допросную и несколько раз выстрелил в задержанного. Прибежавшие на звуки выстрелов сотрудники обнаружили, что их коллега прострелил задержанному коленки, таким образом он пытался выбить признательные показания. Начальству Коротков заявил, что произошедшее было самообороной.

Согласно источникам ФАН, закрыть дело Короткову обошлось в пять тысяч долларов. Деньги он взял у представителей «грузинской» ОПГ, промышлявшей во Фрунзенском районе воровством барсеток и форточными кражами. Редакции ФАН удалось выйти на одного из бывших преступников, который рассказал, как обстояли дела на юге Петербурга в 2008 году.

«Тогда все стремились завести «ручного мента». Это избавляло от множества проблем. Но Коротков был наверное самым ручным. Его жадность удивляла даже наших ребят, которые ко многому привыкли. Дениска мог за самые маленькие деньги сделать все что угодно. Правда, боялся совсем в криминал уходить. Но взятки брал откровенно от всех. Грузины были его друзьями по жизни. Ходили слухи и об ингушах. Крутился, как на иголках. К тому же, Короткова заприметили ребята из тусовки радикально настроенных исламистов. Тех самых, которых в Чечню засылали, русских резать. Дениска с ними задушевные речи вел, помогал прописаться в городе, выручал опять же. Другие милиционеры их сторонились. Но не он», - заявил собеседник ФАН.

Как отметил собеседник, после увольнения из органов он пытался стать самостоятельным и податься в так называемые «решалы», но репутация у него была «шестёрки», поэтому дел с ним никто иметь не хотел. В конце концов ему настоятельно порекомендовали идти в журналистику – уж что, а много говорить он умел. Как видно, совет оказался дельным, сегодня в покровителях у Короткова не мелкие воры-барсеточники, а олигарх Михаил Ходорковский, воровавший деньги в России триллионами. Но станет ли он вступаться за своего ручного журналиста Короткова пока неизвестно. Тем временем редакция ФАН просит правоохранительные органы проверить вскрывшиеся факты и дать им правовую оценку.