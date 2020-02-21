02 Сентября 2020
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ветеран, Великая Отечественная война, медали, георгиевская лента (2018) | Фото: Накануне.RU

Памятник труженикам тыла из Средней Азии могут восстановить в Невьянске

На Урале могут отреставрировать памятник жителям Средней Азии, работавшим здесь в годы Великой Отечественной войны. Тему сохранения общей памяти на постсоветском пространстве обсудили на круглом столе "Подвиг народа-победителя: общая история и общая память на пространстве бывшего СССР".

С приветственным обращением выступил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, рассказавший о своих родных-участниках Великой Отечественной войны и напомнивший, что в той же Польше, которая сейчас борется с советскими военными захоронениями, похоронено немало и выходцев из Казахстана, Кыргызстана и других стран.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов напомнил, что на Урал в начале войны было эвакуировано множество предприятий. "Недавно мы нашли в Невьянске на старом кладбище памятник жителям Узбекистана и Кыргызстана, работавшим на наших уральских предприятиях. В годы войны, когда на Урал было эвакуировано множество промышленных предприятий, для работы на них зачастую привлекались жители среднеазиатских республик СССР. Мы бы хотели привести памятник в порядок к 9 мая, когда прибудут военные из Кыргызстана, целая рота будет", - отметил он.

Секретарь общественного совета Астаны Мухтар Еркетаев обратил внимание на то, что память о войне уходит. Он также подчеркнул, что нужно сохранять память о войне и как можно громче говорить о ней для того, чтобы противостоять актуальным вызовам: "Почему Соединённые Штаты лезут везде? Почему проявляют себя через фонд Сороса и другие? Им нужны люди, им нужны рынки сбыта, вот они и создают эти фонды за государственный счёт. Мы с КНБ анализировали также ИГИЛ (*террористическая организация, запрещённая в РФ, - прим.), почему сотни наших молодых ребят уезжают туда, и пришли к выводу, что есть специалисты-идеологи высокого уровня, которые глазами видят этих людей и могут влиять на них через интернет".

Также Мухтар Еркетаев назвал Россию, проводящую подобные мероприятия, примером для Казахстана, Киргизии и других стран.

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Памятник труженикам тыла из Средней Азии могут восстановить в Невьянске

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Теги: ВОВ, Екатеринбург, Невьянск, Харлов, Козлов, Еркетаев



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