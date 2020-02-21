Идея Арановского может обернуться отказом от поддержки соотечественников

Всемирный координационный совет российских соотечественников решил поддержать поправки к Конституции РФ, предложенные депутатом Госдумы Константином Затулиным. Первоначально соотечественники рассматривали возможность внести поправки - и именно дополнения в 61 и 62 статьи Конституции РФ. С чем связано такое изменение позиции – Накануне.RU рассказал заместитель председателя Всемирного координационного совета соотечественников Максим Крамаренко.

По его словам, изначально предлагалось обозначить покровительство Россией над соотечественниками, проживающими за рубежом в рамках существующих возможностей, обеспеченных международным правом. Кроме этого, предлагалось уровнять соотечественников в правах с гражданами РФ, при их нахождении на территории России, за исключением блока политических прав. Но, как оказалось, президентом России инициировано именно внесение поправок в Основной закон страны, а не его пересмотр. А внесение поправок в эти статьи, по российскому конституционному законодательству, возможно только при пересмотре Конституции, что осуществляется по сложной процедуре созыва Конституционного Собрания.

Поэтому Всемирный конгресс соотечественников принял решение поддержать инициативу Константина Затулина, который на протяжении всей своей политической деятельности выступал защитником интересов соотечественников, проживающих за пределами России.

Как ранее заявлял председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов, хотя бы разовое употребление термина "соотечественник" станет большим шагом в развитии отношений между Россией и всем зарубежным Русским миром. Инициатива Константина Затулина во многом созвучна с тем, что предлагали и мы для 61 ст. Только он предлагает добавить абзац в преамбулу Основного закона следующего содержания: "Сохраняя и упрочивая связи Российской Федерации с соотечественниками, проживающими за рубежом, поддерживая и защищая их культурную самобытность". Это очень хороший ход, обойти сложную процедуру пересмотра статьи 61 Конституции РФ.

"Даже такое упоминание о нас, соотечественниках, многие из которых стали таковыми в результате геополитической катастрофы (распада СССР), будет существенной моральной поддержкой. Тем самым Россия фактически признает себя государством цивилизации, неотъемлемой частью которой является весь наш зарубежный Русский мир", – считает Максим Крамаренко.

Говоря о распаде СССР, нельзя не затронуть и идею о "незаконности" создания Советского Союза, недавно озвученную судьёй Конституционного суда.

Такое высказывание, как отметил Максим Крамаренко, уже вызвало диджитал-гражданскую войну, разделив русский сегмент интернета на "красных" и "белых". "Красные" высказали много объективно правильных вещей: что это отказ и от победы в Великой Отечественной войне, отказ от подвига Юрия Гагарина и других советских свершений.

Тут следует обратить внимание на следующее: объединенный Запад прилагает большие усилия к тому, чтобы пересмотреть итоги Второй мировой войны и поствоенного мироустройства. Поэтому, отказываясь от правопреемства СССР, мы в первую очередь, льём воду на его мельницу и отказываемся от статуса постоянного члена Совета безопасности ООН.

"Думаю, объяснять подробно, что произойдет дальше – не надо. А коротко – Россия превратится из державы в обычную страну, и будет лишена возможности сдерживать натиск Запада и быть гарантом безопасности в регионе Ближнего Зарубежья, да и, пожалуй, во всем мире. А что касается соотечественников, оставшихся в постсовестких странах, то при развитии идеи господина Арановского, появится повод отказаться и от них. Допустим, легко будет дорвавшимся к власти либералам сказать о том, что мы вас в те государства не отправляли, а отправляло другое государство, и поэтому у нас нет перед вами никаких обязательств. Да и к тому же, скажут они, что новая Россия давала вам, бывшим гражданам СССР определиться в течение 5-6 лет со своим гражданством после его краха, вы выбрали гражданство других государств, какие же вы теперь соотечественники? Поэтому идеи отказа от правопреемства Советского Союза несут риски как России, так и зарубежному Русскому миру, по крайней мере, его постсоветской части", – считает заместитель председателя Всемирного конгресса соотечественников.