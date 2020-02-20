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Общество Курганская область
Артем Пушкин (2018) | Фото:Накануне.RU

ГФИ Курганской области на прокурорской коллегии призвал обратить особое внимание на подростковую преступность в регионе

Главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин на заседании коллегии прокуратуры региона, в котором приняли участие губернатор Зауралья Вадим Шумков, а также руководители силовых ведомств, призвал своих коллег принять дополнительные меры по противодействию преступности в регионе.

Он отметил, что нужно особо обратить внимание на незаконный оборот наркотиков, пресечение преступлений, которые совершаются в алкогольном опьянении, а также на профилактику рецидивной и подростковой преступности.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в социальных сетях появилось видео, на котором несовершеннолетний подросток жестоко избивает своего сверстника. Перед этим он просит свою жертву отдать смартфон, после чего начинает просто прыгать на пострадавшем. Удары наносились с жестокостью, руками, ногами, по видео было заметно, что целился несовершеннолетний злоумышленник в голову и жизненно важные органы.

Сейчас личность нападавшего установлена, все материалы переданы в Следственный комитет. Известно, что подросток - из семьи, которая находится в социально опасном положении.

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ГФИ Курганской области на прокурорской коллегии призвал обратить особое внимание на подростковую преступность в регионе

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Теги: Артем Пушкин, коллегия, прокуратура, подростковая преступность, Курган



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