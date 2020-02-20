В Новых Санжарах побоище. Поселок жестоко "зачищен"

В Новых Санжарах Полтавской области, куда прибыли автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами, полиция жестоко расчистила дорогу к санаторию. Произошло побоище, в результате которого многие местные жители были избиты и скручены на земле.

Обстановка в поселке предельно накалена. Люди не расходятся. Некоторые бросают камни в полицию. Поселок фактически оцеплен кордонами полиции, никого не выпускают. Один человек на автомобиле "Нива" прорвал кордон, но полицейские пробили ему колеса, догнали и жестоко извлекли из машины.

Напомним, в поселок переброшены военная техника и сотни полицейских. О серьезности ситуации свидетельствует то, что премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в поселок и заявил, что там будет работать оперативный штаб правительства. Вместе с ним прибыла министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Днем приезжал глава МВД Арсен Аваков. Власти явно не ожидали яростного сопротивления местных жителей, но лишь подогревали страсти, скрывая все от населения.

Страсти в поселке буквально кипят. Одна женщина пригрозила, что санаторий ночью сгорит. Днем дорогу перегородили огромным КамАЗом. Вечером развели огромный костер на дороге. Жестокая "зачистка" дороги состоялась уже после этого.

Только что автобусы с эвакуированными прибыли в Новые Санжары. Дорогу оцепила нацгвардия, а местные жители не скрывают своей агрессии, крича разные угрозы и проклятия. Они бросают в автобусы камни и бутылки. У автобусов разбиты стекла, пассажиры внутри напуганы, пишет телеграм-канал "Политика страны".

Особое возмущение сельчан вызывает то, что санаторий находится прямо в центре поселка, и рядом стоят жилые дома.

Тем временем в больнице в Винниках Львовской области персонал, когда узнал, что эвакуированных украинцев к ним не везут, на радостях запел... гимн Украины.

"В целом это, конечно, день национального позора", - констатирует "Политика страны".

Накануне.RU писало, что многие на Украине шокированы отношением людей к своим согражданам. Еще больше шокированы эвакуированные.