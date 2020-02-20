В Крыму предъявили обвинение двум подросткам, которые готовили теракт в керченской школе

В Керчи предъявили обвинение и заключили под стражу двух подростков 15 и 16 лет, которые готовили теракты в керченской школе №15.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, несовершеннолетние планировали свои преступления и готовили вооруженные нападения на учебные заведения. В ходе обысков у них дома были найдены самодельные боеприпасы и элементы взрывных устройств кустарного производства.

"Изъяты компьютеры и другие технические носители, а также хранившаяся на них информация, которую изучают следователи и сотрудники УФСБ. В ходе допросов от подростков полученные ценные для следствия сведения", - добавили в СКР.

Сейчас силовики параллельно проводят мероприятия в трех регионах России - в том числе, в Курганской области, где проживали друзья по переписке задержанных подростков.

Сейчас следователи устанавливают свидетелей и очевидцев, обладающих информацией о противоправных действиях подростков.