"Единая Россия" заявила о кадровых перестановках в региональных отделениях

В "Единой России" заявили о кадровых перестановках в руководстве региональных отделений, об этом пишет Telegram-канал партии.

Сообщается, что будут меняться не только первые заместители руководителей исполкомов, но и сами руководители.

По мнению руководства партии, замы должны стать партийными технологами на предстоящих выборах разного уровня, которые пройдут в сентябре этого года сразу в нескольких субъектах РФ.

Также в партии задумались и о смене секретарей реготделений.

"Основная задача - обновление кадрового состава с целью усиления партийных организаций в регионах", - говорится в сообщении.