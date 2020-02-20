01 Сентября 2020
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Политика В России
Единая Россия (2016) | Фото:Накануне.RU

"Единая Россия" заявила о кадровых перестановках в региональных отделениях

В "Единой России" заявили о кадровых перестановках в руководстве региональных отделений, об этом пишет Telegram-канал партии.

Сообщается, что будут меняться не только первые заместители руководителей исполкомов, но и сами руководители.

По мнению руководства партии, замы должны стать партийными технологами на предстоящих выборах разного уровня, которые пройдут в сентябре этого года сразу в нескольких субъектах РФ.

Также в партии задумались и о смене секретарей реготделений.

"Основная задача - обновление кадрового состава с целью усиления партийных организаций в регионах", - говорится в сообщении.

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"Единая Россия" заявила о кадровых перестановках в региональных отделениях

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Теги: Единая Россия, исполком, реготделения, кадровые перестановки



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