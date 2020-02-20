01 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Антон Силуанов (2019) | Фото:Накануне.RU

Силуанов: Минфин РФ ищет пути снижения налоговой нагрузки на труд

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что в стране высокие страховые взносы, которые платят работодатели за своих сотрудников, пишет РБК.

Глава ведомства добавил, что прекрасно понимает тот факт, что нагрузка на труд в России на сегодняшний день запредельная.

Он отметил, что работодатель платит за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от размера зарплаты. Министр также добавил, что налог на труд в нашей стране выше, чем налоги на капитал.

Сейчас в финансовом ведомстве ищут пути снижения налоговой нагрузки на труд.

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Силуанов: Минфин РФ ищет пути снижения налоговой нагрузки на труд

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Теги: страховые взносы, Антон Силуанов, налог на труд



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