Силуанов: Минфин РФ ищет пути снижения налоговой нагрузки на труд

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что в стране высокие страховые взносы, которые платят работодатели за своих сотрудников, пишет РБК.

Глава ведомства добавил, что прекрасно понимает тот факт, что нагрузка на труд в России на сегодняшний день запредельная.

Он отметил, что работодатель платит за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от размера зарплаты. Министр также добавил, что налог на труд в нашей стране выше, чем налоги на капитал.

Сейчас в финансовом ведомстве ищут пути снижения налоговой нагрузки на труд.