Российские самолеты нанесли удар по террористам, прорвавшим оборону в Сирии

Российские бомбардировщики Су-24 нанесли удар по боевикам, которые при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону правительственных войск в Сирии, сообщает Telegram-канал "Раньше всех".

Террористы предприняли несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения сирийской армии в направлении Кминас - Найраб.

Благодаря российским ударам уничтожены один танк, шесть боевых машин пехоты, пять внедорожников с вооружением.

В результате столкновений и прорыва боевиков были ранены четверо сирийских солдат.