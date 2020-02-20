01 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
(2011) | Фото:

Кредиторы Гусинского продолжат судиться с ВГТРК и НТВ из-за прав на показ сериалов "Тайны следствия" и "Ментовские войны"

Арбитражный суд в Москве продолжит рассматривать иск о взыскании с телеканалов НТВ и ВГТРК почти 8 млрд руб.

Кредиторы группы компаний экс-совладельца НТВ Владимира Гусинского хотят в рамках дела о банкротстве добиться признания недействительными сделок по передаче прав на такие популярные сериалы как "Ментовские войны", "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей" швейцарской фирме Гусинского. Как сообщил Накануне.RU представитель интересов кредиторов Тимур Асхадуллин, 20 февраля суд принял уточнение требования о взыскании денег с ВГТРК и НТВ. Телеканалы выражали протест, суд не согласился с их доводами, но дал время на подготовку своей позиции с учетом уточнения. Следующее заседание состоится 12 мая.

С ВГТРК истцы хотят взыскать 675,6 млн руб., с НТВ - $112,8 млн.

По мнению кредиторов, в результате вывода прав на сериалы и платежей от телеканалов за их показ, производитель контента – ООО "Форвард-Фильм" – остался без денег, в действиях Гусинского они видят намеренное банкротство. В 2018 году в деле о банкротстве ООО "Форвард-Фильм" суды установили фиктивный характер долгов между компаниями группы Гусинского для целей банкротства.

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Кредиторы Гусинского продолжат судиться с ВГТРК и НТВ из-за прав на показ сериалов "Тайны следствия" и "Ментовские войны"

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Теги: владимир гусинский, нтв, вгтрк, тайны следствия, ментовские войны, права на интеллектуальную собственность, кредиторы, банкротство



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