01 Сентября 2020
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Тунгусов (2016) | Фото: Накануне.RU

"Ему уже не победить", - вице-губернатор Бидонько высказался о Тунгусове

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько заявил о капитуляции "серого кардинала" Владимира Тунгусова. Вице-губернатор, отвечая на вопрос журналиста Накануне.RU, заявил о том, что в нынешней ситуации Тунгусову незачем тратить свои финансы на противостояние с командой Евгения Куйвашева, потому что ему уже не победить.

"За год с небольшим я не видел и не слышал Тунгусова. Мы не пересекались и не общались. Насколько я знаю, он бывает в Екатеринбурге. На мой взгляд, многие вещи, которые ему приписывают, к нему имеют мало отношения. И просто надо понимать – когда человек уходит с должности, он утрачивает значимую часть своего ресурса. Ведь решать вопросы можно с учётом полномочий, которые есть. Тот же Владимир Георгиевич как замглавы города и Владимир Георгиевич как заместитель губернатора – это разные позиции. А вот Тунгусов как гражданин Екатеринбурга – это совсем другая тема. Конечно, с уходом из власти его влияние уменьшилось. И чтобы эту тему завершить, могу сказать, что на сегодня какой-либо активной деятельности Тунгусова я не вижу", – сказал Бидонько в ходе эксклюзивного интервью нашему порталу.

По его словам, бывшему "серому кардиналу" больше нет смысла воевать.

"Я вообще не вижу смысла Тунгусову сейчас воевать. В сегодняшней ситуации ему уже не победить. Заниматься войной – дело вообще-то затратное. Истратить большие деньги и всё равно не победить – это не для него сценарий. Тунгусову надо либо всё, либо ничего", – заключил Сергей Бидонько.

Отметим, что бывший замглавы администрации Екатеринбурга и экс-вице-губернатор Тунгусов долгое время боролся за власть с командой губернатора Куйвашева. "Холодная война" закончилась уходом старожила уральской политики в преддверии выборов в Екатеринбургскую городскую думу в 2019 году.

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"Ему уже не победить", - вице-губернатор Бидонько высказался о Тунгусове

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Теги: Сергей Бидонько, Владимир Тунгусов



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