"Не в тот самолет попала ракета". Эвакуированные из Уханя украинцы в шоке от приема на родине

Эвакуированные из Уханя украинцы шокированы тем, что в регионах страны многочисленные протесты против их возвращения и размещения. Об этом в Facebook сообщил журналист канала "Украина 24" Александр Махов.

Весь самолет просто в шоке, признал он, написав в конце: "Позорище".

Напомним, утром самолет из Уханя долго не мог сесть, кружа над Харьковской областью. Власти до последнего момента скрывали его пункт назначения, подпитывая подозрения. Ранее протесты шли во Львовской, Тернопольской, Киевской областях. А решение поселить эвакуированных в Новых Санжарах под Полтавой было объявлено в последний момент. В поселок были введены военная техника и сотни полицейских для подавления протестов.

Некоторые украинцы осознанно отказались от эвакуации из Китая, понимая, что на родине они будут изгоями. Об этом, например, заявила одесситка Кристина Раду. Она живет в городе Ичан, который уже почти месяц закрыт на карантин, но говорит, что в Китае чувствует себя безопаснее, чем на Украине.

"Я хотела избежать травли, которая сейчас происходит на Украине. Честно, я очень огорчена. На самом деле, слезы на глазах", - сказала она изданию "Йод".

Показателен такой случай. Вчера вечером, когда самолет из Уханя вылетел на Украину, на странице киевской волонтерши Марины Лобок в Facebook появился пост: "Не в тот самолет попала ракета".

"Видео о диких украинцах, майданируюших в ситуации, в которой цивилизованные общества помогают попавшим в беду согражданам, уже по всему миру", - написала украинский политолог Елена Дьяченко.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко заявил, что массовые протесты - это также показатель тотального недоверия людей к власти и системе здравоохранения.

"Санэпидслужбу, которая располагала средствами для локализации и предотвращения возможных эпидемий, ликвидировали. Люди прекрасно знают, во что превратили отечественную медицину горе-реформаторы своими экспериментами. Люди волнуются и протестуют", - сказал он.

Накануне.RU писало, что многие на Украине шокированы отношением людей к своим согражданам.