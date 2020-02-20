"Не в тот самолет попала ракета". Эвакуированные из Уханя украинцы в шоке от приема на родине

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Антиуханьские протесты под Полтавой (2020) | Фото: 24 канал

"Не в тот самолет попала ракета". Эвакуированные из Уханя украинцы в шоке от приема на родине

Эвакуированные из Уханя украинцы шокированы тем, что в регионах страны многочисленные протесты против их возвращения и размещения. Об этом в Facebook сообщил журналист канала "Украина 24" Александр Махов.
Читайте также:

Весь самолет просто в шоке, признал он, написав в конце: "Позорище".

Напомним, утром самолет из Уханя долго не мог сесть, кружа над Харьковской областью. Власти до последнего момента скрывали его пункт назначения, подпитывая подозрения. Ранее протесты шли во Львовской, Тернопольской, Киевской областях. А решение поселить эвакуированных в Новых Санжарах под Полтавой было объявлено в последний момент. В поселок были введены военная техника и сотни полицейских для подавления протестов.

Некоторые украинцы осознанно отказались от эвакуации из Китая, понимая, что на родине они будут изгоями. Об этом, например, заявила одесситка Кристина Раду. Она живет в городе Ичан, который уже почти месяц закрыт на карантин, но говорит, что в Китае чувствует себя безопаснее, чем на Украине.

"Я хотела избежать травли, которая сейчас происходит на Украине. Честно, я очень огорчена. На самом деле, слезы на глазах", - сказала она изданию "Йод".

Показателен такой случай. Вчера вечером, когда самолет из Уханя вылетел на Украину, на странице киевской волонтерши Марины Лобок в Facebook появился пост: "Не в тот самолет попала ракета".

"Видео о диких украинцах, майданируюших в ситуации, в которой цивилизованные общества помогают попавшим в беду согражданам, уже по всему миру", - написала украинский политолог Елена Дьяченко.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко заявил, что массовые протесты - это также показатель тотального недоверия людей к власти и системе здравоохранения.

"Санэпидслужбу, которая располагала средствами для локализации и предотвращения возможных эпидемий, ликвидировали. Люди прекрасно знают, во что превратили отечественную медицину горе-реформаторы своими экспериментами. Люди волнуются и протестуют", - сказал он.

Накануне.RU писало, что многие на Украине шокированы отношением людей к своим согражданам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Не в тот самолет попала ракета". Эвакуированные из Уханя украинцы в шоке от приема на родине

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, эвакуация из Китая



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.02.2020 09:28 Мск Минздрав Украины запретил передачу еды эвакуированным из Уханя
Ранее 23.02.2020 10:45 Мск "Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому: "Сами мы местные"
Ранее 22.02.2020 10:39 Мск Зеленский пообещал наказать "заказчиков и организаторов" бунта в Новых Санжарах
Ранее 21.02.2020 17:55 Мск Задержанным при бунте в Новых Санжарах грозит до 14 лет
Ранее 21.02.2020 12:32 Мск "Сожгите этот санаторий к чертовой матери!": свидетельства очевидца в Новых Санжарах
Ранее 21.02.2020 09:55 Мск "Как поменять национальность?" Эвакуированные из Уханя украинцы закрывали своими телами детей от летящих камней
Ранее 21.02.2020 08:20 Мск Украинцы закидали камнями автобус с женщинами и детьми, эвакуированными из Уханя из-за коронавируса
Ранее 20.02.2020 21:38 Мск В Новых Санжарах побоище. Поселок жестоко "зачищен"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.02.2020 16:16 Мск Из санатория под Полтавой, куда везут эвакуированных из Уханя украинцев, уволилась часть персонала
Ранее 20.02.2020 12:25 Мск Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами Зеленский отправил в Харьков
Ранее 20.02.2020 10:32 Мск Под Полтавой произошли столкновения с полицией. Жители протестуют против размещения эвакуированных украинцев из Уханя
Ранее 20.02.2020 09:41 Мск Самолет, эвакуировавший из Китая украинцев, кружит над Харьковской областью

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети