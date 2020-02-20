Госдума в первом чтении разрешила ФСО применять боевую технику

Госдума в первом чтении разрешила сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) применять боевую технику.

В тексте законопроекта говорится, что сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке. Кроме того, инициатива предлагает наделить органы государственной охраны правом определять трассы проезда объектов государственной охраны и принимать решение об установлении, изменении, прекращении существования зон охраняемых объектов.