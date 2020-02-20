01 Сентября 2020
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75 лет Победы Свердловская область
акция Бессмертный полк, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

"Бессмертный цех". Впервые за 75 лет в шествии в честь Дня Победы могут принять участие уральские труженики тыла

Решается вопрос об организации шествия "Бессмертного цеха" наряду с традиционным "Бессмертным полком" на Параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Жители Урала отдадут дань памяти труженикам тыла, ковавших победу на заводах, пронеся их на равных с портретами солдат, сражавшихся на передовой. Предложение поступило от представителей "Уралвагонзавода", являющегося крупнейшим танкостроительным предприятием и прославившегося выпуском легендарного танка Т-34.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, инициатива была выдвинута 20 февраля в рамках совещания по подготовке мероприятий к 100-летию отечественного танкостроения под руководством исполняющего обязанности губернатора Алексея Орлова. По его словам, в ближайшее время необходимо разработать детальный план торжественных мероприятий, запланированных на август и сентябрь текущего года.

"В рамках подготовки к празднованию юбилея считаю целесообразным обеспечить организацию современных интерактивных форматов мероприятий с привлечением детей и молодежи", – сказал исполняющий обязанности главы региона.

Напоминаем, что в этом году генеральная репетиция Парада Победы в Екатеринбурге впервые состоится в дневное время. Также, впервые в воздушной части Парада Победы в Екатеринбурге в 2020 г. примут участие многофункциональные истребители Су-34. А для тех ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут присутствовать на трибунах, парад пройдет персонально - подразделения после завершения марша пойдут под окнами домов, где живут участники войны.

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"Бессмертный цех". Впервые за 75 лет в шествии в честь Дня Победы могут принять участие уральские труженики тыла

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Теги: 75-летие Победы, Парад, Бессмертный полк



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