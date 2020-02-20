01 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
Полиция увозит протестующего против застройки во дворе одного из домов по Мичуринскому проспекту (Москва) 20.02.20. (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве во время конфликта жителей и застройщика на Мичуринском проспекте избили депутатов

Конфликт с пострадавшими и задержанными произошел во дворе одной из многоэтажек на Мичуринском проспекте в Москве.

"На Мичуринском 30 Б застройщик пытается завезти стройтехнику на стройку прямо по газонам и тротуарам. Местные жители противостоят беспределу. Около 200 человек, драки с чопом строителей. Кругом полиция и Скорая. Есть жертвы, увезены на каталках в скорой", - рассказали Накануне.RU очевидцы произошедшего.

Полиция увозит протестующего против застройки во дворе одного из домов по Мичуринскому проспекту (Москва) 20.02.20.|Фото: Накануне.RU

"Скорая" и полиция уносят пострадавшего.

Во фракции КПРФ Московской городской думы сообщили, что в отношении депутатов МГД Евгения Ступина и Екатерины Енгалычевой, приехавших на место конфликта, было применено насилие. Ступин написал заявление в полицию.

"Люди протестуют против строительства очередной многоэтажки компании "Ташир" на том месте, где власти, по их словам, обещали им возвести детский сад", - сообщили во фракции.

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В Москве во время конфликта жителей и застройщика на Мичуринском проспекте избили депутатов

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Теги: мичуринский проспект, конфликт, застройщик, местные жители



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