В Москве во время конфликта жителей и застройщика на Мичуринском проспекте избили депутатов

Конфликт с пострадавшими и задержанными произошел во дворе одной из многоэтажек на Мичуринском проспекте в Москве.

"На Мичуринском 30 Б застройщик пытается завезти стройтехнику на стройку прямо по газонам и тротуарам. Местные жители противостоят беспределу. Около 200 человек, драки с чопом строителей. Кругом полиция и Скорая. Есть жертвы, увезены на каталках в скорой", - рассказали Накануне.RU очевидцы произошедшего.

"Скорая" и полиция уносят пострадавшего.

Во фракции КПРФ Московской городской думы сообщили, что в отношении депутатов МГД Евгения Ступина и Екатерины Енгалычевой, приехавших на место конфликта, было применено насилие. Ступин написал заявление в полицию.

"Люди протестуют против строительства очередной многоэтажки компании "Ташир" на том месте, где власти, по их словам, обещали им возвести детский сад", - сообщили во фракции.