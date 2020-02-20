Шумков подписал постановление о новом составе правительства Курганской области. ФАМИЛИИ ЧИНОВНИКОВ

В Курганской области глава региона Вадим Шумков утвердил новую структуру правительства Зауралья, подписав соответствующее постановление, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно новому документу, который вступил в силу 18 февраля, теперь в его состав входят 18 человек.

1) Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов

2) Заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев

3) Заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи

4) Заместитель губернатора, руководитель представительства Курганской области при правительстве России Андрей Алексеев

5) Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов

6) Заместитель губернатора по социальной политике Ольга Соложенцева

7) Заместитель губернатора, начальник финансового управления Курганской области Константин Ермаков.

Также в правительстве Зауралья сейчас будут работать восемь директоров департаментов:

1) Директор департамента агропромышленного комплекса региона Павел Остапенко

2) Директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова

3) Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов

4) Директор департамента промышленности и транспорта Владимир Ковалев

5) Директор департамента экономического развития Ольга Ракетская

6) Директор департамента имущественных и земельных отношений Лариса Галченко

7) Директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина

8) Директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

В составе правительства также будут руководители трех управлений:

1) Начальник управления культуры

2) Начальник главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов

3) Начальник главного управления социальной защиты населения Юлия Козлова.