Пригожин просит включить его в санкционный список ЕС, чтобы не ездить на деловые встречи в Литву

Представители компании «Конкорд» попросили журналистов предоставить адрес, куда можно направить заявление о включении в санкционный список ЕС бизнесмена Евгения Пригожина, не желающего контактировать с некоторыми деловыми партнерами.

Ранее в пресс-службу «Конкорда» обратился корреспондент издания «Правда.ру». Журналист попросил прокомментировать намерение литовских депутатов ввести санкции в отношении петербургского предпринимателя.

В компании ответили, что Евгений Пригожин выражает благодарность депутатам сейма Литвы и лично руководителю комитета Дэйнюсу Гайжаускасу, предложившему эту инициативу. В пресс-службе «Конкорда» также попросили предоставить адрес, по которому можно направить просьбу о включении в соответствующие списки.

По словам представителей компании, Пригожин захотел попасть в европейские санкционные списки из-за нежелания видеться с некоторыми литовскими деловыми партнерами.

Ранее в СМИ опубликовали информацию, что бизнес-джет петербургского бизнесмена «ремонтировался» в литовском аэропорту. Портал RadarBox24 написал, что воздушное судно Пригожина вернулось в Петербург лишь 13 февраля.

В издании Sobesednik подтвердили, что предприниматель трое суток провел в Литве для установления контактов с политическими элитами. В качестве доказательства была приложена фотография с изображением человека, якобы похожего на Пригожина, входящего в здание, где находится Министерство транспорта и связи.