ЗиД может не успеть выполнить гособоронзаказ в установленные сроки

Машиностроительный завод имени Дзержинского может не уложиться в сроки выполнения гособоронзаказа, предложенные партнером компании, производителем зенитных ракет "Авитек", сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Заказчик предлагает разбить контракт на два этапа, согласно ему первую отгрузку предприятие должно совершить уже в мае. При этом производственный цикл изготовления изделий, с учетом заказа и закупки комплектующих, составляет полгода: отгрузить их в предложенные сроки практически нереально, но завод сделает все возможное.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Перми состоялась встреча и.о. губернатора края Дмитрия Махонина с главой АО "ВМП "Авитек" Александром Ивановым, на которой решена судьба оборонного машзавода имени Дзержинского – предприятие обеспечено заказами.

На встрече с заводчанами Махонин сообщил, что "попросил "Авитек", чтобы заказы, запланированные на этот год, вернули заводу".

"Речь идет о контракте на 400 млн руб. В случае, если заказ будет исполнен в срок, будет подписан другой контракт. На 170 млн руб. Спасибо руководству компании, что оперативно откликнулись и подтвердили эту возможность", - сказал он.