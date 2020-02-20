В Нефтеюганске "посыпался" жилой дом, признанный аварийным в 2014 году

В Нефтеюганске начал разрушаться аварийный жилой дом №24 в микрорайоне 11 А, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Прокурор автономии Евгений Ботвинкин организовал проверку ситуации. К участию в ней будет привлечен специалист окружной Службы жилищного и строительного надзора. Предстоит оценить соблюдение местной властью закона при расселении аварийного дома, в том числе трат бюджетных денег.

Многоквартирный дом признан аварийным в 2014 г.