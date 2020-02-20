Жительница Челябинска отправила Путину свою прибавку к пенсии в размере 1 рубль

Жительница Челябинска отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, которая составила 1 рубль 10 копеек.

Женщина 33 года проработала учителем английского языка. После выхода на пенсию ей насчитали 7 тыс. 200 руб., за несколько лет пенсия увеличилась до 9 тыс. 224 руб. После январской индексации она получила надбавку – 1 руб. 10 коп., пишут СМИ.

Свою надбавку пенсионерка решила отправить в Кремль, в сообщении написала: "Огромное спасибо за январскую индексацию".

Добавим, что за почтовый перевод ей пришлось заплатить еще 80 руб.