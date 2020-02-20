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Происшествия Курганская область
прокуратура (2016) | Фото:vk.com

Прокуратура в Кургане начала проверку по факту обрушения карниза дома в Керамзитном

В Кургане прокуратура организовала доследственную проверку по факту обрушения карниза жилого дома №8 в микрорайоне Керамзитный.

Как рассказали Накануне.RU в региональном надзорном ведомстве, будет дана оценка действию или бездействию чиновников.

"Оценят эффективность принятых мер при устранении аналогичного обрушения кирпичной кладки данного дома весной прошлого года", - отметили в прокуратуре.

Чиновникам мэрии Кургана поручено обследовать дом, чтобы предотвратить подобные обрушения.

Напомним, карниз дома обрушился утром 20 февраля. Этот жилой дом признан аварийным. В администрации Кургана отметили, что будет разработана проектно-сметная документация и проведены восстановительные работы. Никто из граждан не пострадал. В квартире, над окном кухни которой обрушился карниз, никто не жил.

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Прокуратура в Кургане начала проверку по факту обрушения карниза дома в Керамзитном

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Теги: Керамзитный, дом, кладка, карниз, обрушение, Курган, прокуратура, проверка



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