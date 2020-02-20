01 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле не считают провокацией вопрос Путину о том, как прожить на 10 800 рублей

В Кремле не считают провокацией вопрос, как прожить на 10 тысяч 800 рублей, заданный президенту РФ Владимиру Путину жительницей Петербурга.

Напомним, накануне у памятника Анатолия Собчака одна женщина спросила президента, как можно прожить на такую сумму. "Думаю, что очень трудно", - ответил президент.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что женщина спокойно и вдумчиво общалась с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его. "Вряд ли здесь можно говорить о какой-то провокации", - цитирует его "Интерфакс".

Сам Песков затруднился ответить на этот вопрос, назвав его "риторическим", и добавил, что это не входит в его функции.

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В Кремле не считают провокацией вопрос Путину о том, как прожить на 10 800 рублей

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Теги: владимир путин, дмитрий песков, жительница петербурга



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Ранее 19.02.2020 15:52 Мск Путин согласился, что на 10800 рублей прожить "очень трудно"

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