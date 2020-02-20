400 обманутых дольщиков Среднего Урала получат поддержку от правительства

Почти 400 обманутых жителей Среднего Урала получат поддержку в 2020 г. от регионального фонда защиты прав дольщиков. Работа распространится на 13 объектов, проблемы семи из которых будут решены уже в первом семестре. По итогам "разбирательств" с долгостроем, будет принято решение либо достраивать объект в срочном порядке, либо выплачивать пострадавшим гражданам денежную компенсацию. Планы на 2020 г. озвучил директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Свердловской области Сергей Киселев на первом в этом году заседании межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков под руководством вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, ссылаясь на слова директора компании-инвестора "ТСК МОНОЛИТ" Ильи Енина, уже 47 семей березовского ЖК "Березки", чьи квартиры по вине застройщика стали банковским залогом, получили свое жилье, а еще два оставшихся договора будут зарегистрированы в ближайшее время. Помимо этого, на заседании было рассмотрено дело об арамильских долгостроях в п. Светлый, строительство которых не продвинулось дальше котлованов. Заключив масштабное инвестиционное соглашение с правительством, корпорация "Атомстройкомплекс" до сих пор осуществляет помощь обманутым уральцам. Таким образом уже 96 жителям поселка удалось обменять квадратные метры в долгостроях на квартиры в готовых и строящихся домах вышеуказанной компании.

Как заявил Сергей Бидонько, областной фонд защиты прав дольщиков станет новым инструментом для восстановления имущественных прав свердловчан и даст дополнительную возможность для помощи людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.

"В этом году нам с вами предстоит напряженная работа, - сообщил Бидонько. - Проанализировав ситуацию по всем проблемным объектам, которые вошли в "дорожную карту", мы добились понимания, как будем их завершать. Причем вопрос по значительной части объектов закроем уже в этом году".

На данный момент решается вопрос с семью долгостроями в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Рефтинском, Екатеринбурге и Дегтярске. Если же достройка домов не будет являться возможной, уральцам будет выплачена денежная компенсация. Буквально на днях был одобрен масштабный инвестиционный проект "РСГ-Академическое". В его рамках 215 уральских жертв застройщиков получат крышу над головой в Академическом уже к концу этого - началу следующего года. После всех формальностей, компания будет проводить переговоры с жителями других городов Урала, строительство домов которых было окончательно прекращено.