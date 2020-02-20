01 Сентября 2020
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Борис Рыжий (2020) | Фото: stihi.ru

Вице-губернатор Сергей Бидонько высказался за появление улицы Бориса Рыжего в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько заявил о том, что не против появления улицы в честь поэта Бориса Рыжего в уральской столице. Как рассказал чиновник в ходе большого интервью с журналистом Накануне.RU, имя прославленного уральского поэта может получить новая улица или новый парк.

"Я не против сквера имени Бориса Рыжего. Можно и улицу в честь Бориса Рыжего назвать. В идеале, конечно, назвать что-то новое: улицу или парк", - высказался заместитель главы региона.

Сергей Бидонько(2020)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что еще в октябре прошлого года Сергей Бидонько заявлял о том, что Борис Рыжий не является для него достаточной величиной, чтобы в его честь переименовывать сквер. Такую инициативу выдвигали горожане. Фразой тогда заинтересовался известный писатель Захар Прилепин и остро высказался, назвав происходящее "дичью".

На этом фоне одно из стихотворений Бориса Рыжего выложил в свои социальные сети и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Теперь вице-губернатор признается, что намерен детальнее приглядеться к поэзии Рыжего.

"По поводу самого поэта Рыжего могу сказать, что я до того шумного публичного обсуждения лишь мимолетно о нём слышал. Кстати, после той медиа-истории, где мои слова комментирует писатель Прилепин, я решил почитать стихи Бориса Рыжего. Почитал, но меня не впечатлило. Мне ближе поэзия Есенина, его стихи ложатся на сердце. Но раз вы так заостряете внимание на фигуре Рыжего, то я могу сказать, что, может, мне нужно больше приглядеться к его поэзии. Вдруг потом я иначе взгляну на его творчество?" - заключил Сергей Бидонько.

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Вице-губернатор Сергей Бидонько высказался за появление улицы Бориса Рыжего в Екатеринбурге

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Теги: Борис Рыжий, Сергей Бидонько



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