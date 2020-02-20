Фигурант дела об издевательствах над Шамсутдиновым в забайкальской части заявил, что "пострадавший сам попросил ударить его"

Фигурант дела об издевательствах над срочником Рамилем Шамсутиновым, которое сейчас рассматривает военный суд, заявил, что "он сам попросил "пробить ему лося"", сообщает Mash.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября 2019 г. во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. Дело, по которому он проходит потерпевшим, поступило в суд. Подозреваемым по нему проходит Руслан Мухатов, который, по информации адвокатов Шамсутдинова, признал вину и просил суд об особом порядке рассмотрения дела. Защита Шамсутдинова была против особого порядка рассмотрения, так как он не предполагает исследование судом доказательств и допроса свидетелей.

Мухатов рассказал, что по заданию дежурного по роте занимался спортом с молодыми солдатами. Двое солдат не справились с задачами. Мухатов решил их проучить и заставил ходить гусиным шагом. Шамсутдинов не смог. И якобы попросил ударить и отпустить. При этом подсудимый заявил, что использовал боксёрскую перчатку для смягчения удара.

Потерпевшие же говорят, что били их "за невыполнение задания". Но зла не держат — шестеро из восьми не настаивают на привлечении Мухатова к ответственности. Шамсутдинов попросил о шести месяцах дисциплинарного батальона. Второй эпизод издевательства связан только с Шамсутдиновым — Руслан бил его по голени. Мухатов признал вину по обоим эпизодам.