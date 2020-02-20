В Екатеринбурге выпишут первых китайцев, которые находятся на карантине в "Бодрости"

В Екатеринбурге сегодня выпишут первых китайцев, которые находятся на карантине в санатории "Бодрость".

Напомним, в начале февраля на базе данного санатория была создана площадка для наблюдения за китайцами, у которых может быть коронавирус. Тогда сообщалось, что постояльцам "Бодрости" вернут деньги за незавершенное лечение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сегодня, 20 февраля, состоится выписка первых шести граждан КНР из "Бодрости". Планируется, что они выйдут с карантина в 18.00. Никакого коронавируса у них не подтвердилось, анализы показали отрицательные результаты.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в Свердловской области больше не будут создавать новых обсервационных зон для китайцев.