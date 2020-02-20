В Оренбургской области из-за врачебной ошибки погиб солдат из Краснокамска

В Оренбургской области во время военной службы погиб солдат из Краснокамска Лев Пономарев. Об этом сообщил в своем Instagram глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам градоначальника, который, в свою очередь, ссылается на командира части, смерть произошла из-за врачебной ошибки.

"Мы не оставим данное происшествие без внимания и настаиваем на независимой судмедэкспертизе, чтобы выяснить точную причину смерти. На данный момент вопрос взят на контроль. Мне честно страшно от того, что это происходит, тем более в мирное время. Такого быть не должно!" - высказался мэр.

Он также принес соболезнования погибшего и заявил, что матери солдата будет оказана необходимая помощь.