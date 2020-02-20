В московском метро будут предоставлять переводчика и "скорую помощь" приболевшим китайцам

Пресс-служба Московского метрополитена сообщила об усилении мер санитарной безопасности. Эти меры в метро связали с двумя факторами – сезонным ростом заболеваемости и с "решением правительства РФ об ограничении въезда граждан КНР в Россию". Последнее, очевидно, связано с опасением появления в России коронавируса COVID-19.

"Сотрудники Московского метрополитена осуществляют мониторинг в целях обеспечения безопасности и комфорта на транспорте и оказания помощи любым иностранным туристам в части получения медицинской помощи", - говорится в сообщении транспортной организации. В метро попросили с пониманием отнестись к "дополнительным мерам".

"Мосметро пытается оградить пассажиров от инфекций и помочь тем, кто с явными признаками недомогания входит на станции. Принимают профилактические меры: если кому-то потребуется медицинская помощь, при необходимости предоставят переводчика и вызовут бригаду скорой помощи. Просим обращаться к сотрудникам на станциях в случаях необходимости", - отметили в пресс-службе

В поездах стали вдвое чаще менять воздушные фильтры, параллельно продолжается регулярная обработка подвижного состава в депо с использованием специальных составов и ламп. Работников метро обеспечили средствами для дезинфекции, говорится в сообщении пресс-службы.