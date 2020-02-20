На Среднем Урале девочке вернули отчество, которое изменила ее мать

На Среднем Урале отменено незаконное решение об изменении отчества ребенку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, приказом управления социальной политики по Новолялинскому району матери малолетней девочки было дано соответствующее разрешение. По закону, изменение отчества ребенку в возрасте до 14 лет может быть произведено в случае государственной регистрации установления отцовства, усыновления (удочерения) или его отмены, а также перемены имени отцом.

Как отметили в надзорном ведомстве, в данном случае разрешение на изменение было дано без каких-либо законных оснований.

По результатам рассмотрения протеста прокурора приказ был отменен. Девочке возвращено прежнее отчество.