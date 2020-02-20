В Белом доме опровергли планы Трампа помиловать Ассанжа

Белый дом опроверг информацию, опубликованную газетой Guardian, что президент США Дональд Трамп предлагал Джулиану Ассанжу помилование.

Якобы американский лидер был готов помиловать основателя WikiLeaks в обмен на его заявление о непричастности РФ к взлому серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.

По данным издания, защитник Ассанжа Эдвард Фитцжеральд в лондонском суде заявил, что подобное предложение от Трампа Ассанжу передал бывший конгрессмен Дана Рорабахер в августе 2017 года.

Как утверждает администрация президента, Трамп был едва знаком с Рорабахером и никогда не говорил с ним на эту тему.

Ранее CNN сообщил, что Ассанж якобы встречался со всемогущими "русскими хакерами" накануне президентских выборов в США в 2016 году. Встречи эти, по данным американского телеканала, проходили в посольстве Эквадора в Лондоне, где Джулиан скрывался несколько лет. CNN утверждает: "встречи длились по несколько часов". Телеканал связывает "русских хакеров" с российскими спецслужбами, приходя к "естественному" заключению: Ассанж работал на Кремль.