В Белом доме опровергли планы Трампа помиловать Ассанжа

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Джулиан Ассанж (2017) | Фото: https://www.gazeta.ru/

В Белом доме опровергли планы Трампа помиловать Ассанжа

Белый дом опроверг информацию, опубликованную газетой Guardian, что президент США Дональд Трамп предлагал Джулиану Ассанжу помилование.

Якобы американский лидер был готов помиловать основателя WikiLeaks в обмен на его заявление о непричастности РФ к взлому серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.

По данным издания, защитник Ассанжа Эдвард Фитцжеральд в лондонском суде заявил, что подобное предложение от Трампа Ассанжу передал бывший конгрессмен Дана Рорабахер в августе 2017 года.

Как утверждает администрация президента, Трамп был едва знаком с Рорабахером и никогда не говорил с ним на эту тему.

Ранее CNN сообщил, что Ассанж якобы встречался со всемогущими "русскими хакерами" накануне президентских выборов в США в 2016 году. Встречи эти, по данным американского телеканала, проходили в посольстве Эквадора в Лондоне, где Джулиан скрывался несколько лет. CNN утверждает: "встречи длились по несколько часов". Телеканал связывает "русских хакеров" с российскими спецслужбами, приходя к "естественному" заключению: Ассанж работал на Кремль.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Белом доме опровергли планы Трампа помиловать Ассанжа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дональд трамп, джулиан ассанж



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети