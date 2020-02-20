Народный прорыв: на Урале жители взяли штурмом думу, чтобы освободить город от тонн мусора

В свердловском пгт Малышева, где располагается единственное в России месторождение изумрудов (подконтрольно "Ростеху"), произошел беспрецедентный случай. Десятки человек, недовольные тем, что к ним в поселок будут свозить мусор из Сухого Лога, Богдановича, Белоярского, Асбеста, Дуброво, прорвались на заседание думской комиссии. Как стало известно журналисту Накануне.RU, в думу пришли 60 человек, 40 из них прорвались в зал, где заседали депутаты.

Группа активистов была возмущена тем, что муниципальная дума приняла решение признать не относящейся к поселку ту часть территории, где власти хотят утилизировать мусор. Люди несогласны с новой территориальной схемой размещения ТКО, которая предполагает полигон под 450 тыс. т мусора в год и мусоросортировочный завод, фактически свалка окажется всего в 750 м от жилых домов. Сейчас инициативная группа жителей Малышева требует провести референдум насчет ввоза отходов в поселок из других городов.

Слуги народа, испугавшись такой настойчивости со стороны своих же избирателей, вскочили со своих мест и прижались к стенам. Кресла же депутатов заняли местные жители. В итоге им удалось убедить парламентариев организовать внеочередное заседание. Уже известно, что в случае, если 25 февраля такое заседание состоится, на нем будет рассмотрен вопрос об обращении в региональное министерство ЖКХ с предложением изменения схемы размещения мусорных полигонов на территории Свердловской области.

Однако массовый налет гражданских активистов привлек внимание сотрудников полиции. Людей сажали в полицейскую машину для проверки документов и проведения бесед. Никто не был задержан.

По словам асбестовского депутата Натальи Крыловой, также приехавшей в думу поселка Малышева, такая ситуация произошла из-за того, что замглавы поселка Руднов якобы ведет "двойную игру": документы по межмуниципальному полигону для регионального министерства ЖКХ продолжают готовиться, хотя кадастровый номер участку, где разместится полигон, уже присвоен.

"Я не согласна с тем, что областные и малышевские чиновники хотят сделать в поселке Малышева межмуниципальный полигон. Не согласна с тем, что местные власти не обсуждают с населением вопросы местного самоуправления. Президент России Владимир Путин предложил обсуждать изменения в Конституцию. А тут вопросы местного значения не обсуждают. Более того на эту мега-помойку будут свозить твердые бытовые отходы со всей округи и единственный путь - это через город Асбест и в том числе через наш аварийный путепровод на въезде в город. Это единственная артерия для Малышева, Рефтинского и Асбеста. Мы не согласны, чтобы по нашим путепроводам и по нашим дорогам ездили многотонные мусоровозы", - заявила она.

Ожидается, что 1 марта в поселке Малышева может пройти митинг за отставку руководства поселка городского типа и областного министра ЖКХ Николая Смирнова.