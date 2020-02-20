Народный прорыв: на Урале жители взяли штурмом думу, чтобы освободить город от тонн мусора

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Сход жителей по поводу мусорного полигона в поселке Малышева (2020) | Фото: Наталья Крылова

Народный прорыв: на Урале жители взяли штурмом думу, чтобы освободить город от тонн мусора

В свердловском пгт Малышева, где располагается единственное в России месторождение изумрудов (подконтрольно "Ростеху"), произошел беспрецедентный случай. Десятки человек, недовольные тем, что к ним в поселок будут свозить мусор из Сухого Лога, Богдановича, Белоярского, Асбеста, Дуброво, прорвались на заседание думской комиссии. Как стало известно журналисту Накануне.RU, в думу пришли 60 человек, 40 из них прорвались в зал, где заседали депутаты.

Группа активистов была возмущена тем, что муниципальная дума приняла решение признать не относящейся к поселку ту часть территории, где власти хотят утилизировать мусор. Люди несогласны с новой территориальной схемой размещения ТКО, которая предполагает полигон под 450 тыс. т мусора в год и мусоросортировочный завод, фактически свалка окажется всего в 750 м от жилых домов. Сейчас инициативная группа жителей Малышева требует провести референдум насчет ввоза отходов в поселок из других городов.

Сход жителей по поводу мусорного полигона в поселке Малышева(2020)|Фото: Наталья Крылова

Слуги народа, испугавшись такой настойчивости со стороны своих же избирателей, вскочили со своих мест и прижались к стенам. Кресла же депутатов заняли местные жители. В итоге им удалось убедить парламентариев организовать внеочередное заседание. Уже известно, что в случае, если 25 февраля такое заседание состоится, на нем будет рассмотрен вопрос об обращении в региональное министерство ЖКХ с предложением изменения схемы размещения мусорных полигонов на территории Свердловской области.

Сход жителей по поводу мусорного полигона в поселке Малышева(2020)|Фото: Наталья Крылова

Сход жителей по поводу мусорного полигона в поселке Малышева(2020)|Фото: Наталья Крылова

Однако массовый налет гражданских активистов привлек внимание сотрудников полиции. Людей сажали в полицейскую машину для проверки документов и проведения бесед. Никто не был задержан.

Полиция на сходе жителей по поводу мусорного полигона в поселке Малышева(2020)|Фото: Наталья Крылова

По словам асбестовского депутата Натальи Крыловой, также приехавшей в думу поселка Малышева, такая ситуация произошла из-за того, что замглавы поселка Руднов якобы ведет "двойную игру": документы по межмуниципальному полигону для регионального министерства ЖКХ продолжают готовиться, хотя кадастровый номер участку, где разместится полигон, уже присвоен.

"Я не согласна с тем, что областные и малышевские чиновники хотят сделать в поселке Малышева межмуниципальный полигон. Не согласна с тем, что местные власти не обсуждают с населением вопросы местного самоуправления. Президент России Владимир Путин предложил обсуждать изменения в Конституцию. А тут вопросы местного значения не обсуждают. Более того на эту мега-помойку будут свозить твердые бытовые отходы со всей округи и единственный путь - это через город Асбест и в том числе через наш аварийный путепровод на въезде в город. Это единственная артерия для Малышева, Рефтинского и Асбеста. Мы не согласны, чтобы по нашим путепроводам и по нашим дорогам ездили многотонные мусоровозы", - заявила она.

Ожидается, что 1 марта в поселке Малышева может пройти митинг за отставку руководства поселка городского типа и областного министра ЖКХ Николая Смирнова.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Народный прорыв: на Урале жители взяли штурмом думу, чтобы освободить город от тонн мусора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мусорный полигон, референдум, поселок Малышева, Наталья Крылова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.03.2020 16:38 Мск "Нет чужому мусору!" В свердловском поселке Малышева жители выступили за отставку правительства региона

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети