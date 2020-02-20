01 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
(2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале депутат предлагает внести поправки в закон об омбудсмене после отставки Шарпилова

Депутат ЗСО от ЛДПР Сергей Буяков предлагает внести поправки в областной закон об уполномоченном по правам человека, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация с омбудсменом в Челябинский области выявила ряд очевидных правовых пробелов. В Законодательное Собрание направил свои предложения по изменению законопроекта об уполномоченном по правам человека", - сообщил он.

В частности, депутат считает, что у кандидата на эту должность должность обязан быть опыт управленческой деятельности, и предлагает включить этот пункт в критерии отбора. Также, по его мнению, кандидатов на пост омбудсмена должно быть несколько и выдвигать их могут не только губернатор, но и депутаты ЗСО. Еще одна поправка предусматривает обязательные публичные консультации по всем кандидатам с общественной палатой региона.

Напомним, 17 февраля уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов написал заявление о сложении полномочий. Поводом для отставки стал конфликт омбудсмена с бывшей супругой Марией. Сейчас они судятся за опеку над детьми. 27 февраля депутаты ЗСО рассмотрят вопрос об его отставке.

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На Южном Урале депутат предлагает внести поправки в закон об омбудсмене после отставки Шарпилова

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Теги: Антон Шарпилов, омбудсмен, суд, отставка, поправки,



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