Объявлена тема первой в 2020 году онлайн-конференции губернатора Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова проведёт онлайн-конференцию с жителями, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Первая тема, которую мы обсудим в 2020 г. в формате "Губернатор Онлайн", - всё о господдержке семей с детьми", - отметила глава автономии в своём Instagram.

Встреча начнётся в полдень 27 февраля.

Напомним, последняя, пятая интернет-конференция губернатора прошла 26 ноября 2019 г. Тема разговора – маршрутная сеть, тарифы, субсидирование авиаперевозок, безопасность, качество услуг, стыковка перевозок югорчан всеми видами транспорта.

12 ноября 2019 г. Комарова провела большую пресс-конференцию. Губернатор рассказала Накануне.RU, что сама предложила правительству России включить округ в число регионов, где с 1 января 2020 г. вводится налог для самозанятых, а также насколько эффективно собирали налог на дополнительный доход. Также она высказалась о том, готова ли остаться на посту губернатора, почему чиновникам запретили материться в соцсетях и по другим важным для округа темам.