01 Сентября 2020
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Политика В России
Форт Боярд Сергей Шнуров (2019) | Фото:пресс-служба СТС

"Со мной вам будет явно веселей": Шнуров вступил в "Партию роста"

Лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".

Эпатажного музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения.

Шнур заявил, что с ним однопартийцам "будет явно веселей", передает "Интерфакс".

Партийный билет музыканту вручил председатель "Партии роста" Борис Титов. По его словам, Шнуров может возглавить список партии на выборах в Госдуму.

Перед этим на собрании Титов объявил о старте кампании в партии по выборам в Государственную думу и региональные парламенты.

Ранее СМИ и телеграм-каналы активно обсуждали совместное появление Титова и Шнурова в Пулково, отмечая, что "заход со Шнуром реально удачный". По данным ТК "Breef-Незыгарь", в "Партию роста" Шнурова попросили принять по прямому указанию администрации президента.

Как сообщалось ранее, в Администрации президента России обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму, которые состоятся в 2021 году, большого числа малых партий, чтобы "Единая Россия" получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших барьер в 5%.

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"Со мной вам будет явно веселей": Шнуров вступил в "Партию роста"

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Теги: сергей шнуров, партия роста



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Развитие сюжета:

Ранее 21.02.2020 03:01 Мск Шнуров в стихах прокомментировал реакцию на своё вступление в партию

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Ранее 20.02.2020 12:54 Мск Пойдет в Госдуму? В Сети обсуждают встречу Шнурова с лидером "Партии Роста"

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