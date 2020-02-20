В свердловской прокуратуре советуют работникам жаловаться при малейшей задержке зарплаты

В прокуратуре Свердловской области рассказали, как поступить работнику в случае, если работодатель систематически нарушает сроки оплаты труда.

По словам старшего помощника прокурора региона, старшего советника юстиции Вероники Гурышевой, совсем не имеет значения, сколько раз эти факты имели место: необходимо сразу же обращаться в государственную инспекцию труда и органы прокуратуры, которые с помощью гражданских, административных и уголовно-правовых средств побудят работодателя к исполнению своей обязанности.

"На практике нередки случаи, когда работники обращаются за помощью уже после увольнения, что усложняет ситуацию. Еще раз отмечу, что своевременное обращение позволит оперативно принять меры к устранению нарушений в сфере оплаты труда и взыскать задолженность", - пояснила Гурышева.

Если человек работал без оформления трудовых отношений, например, по договору подряда или возмездного оказания услуг, то на него гарантии трудового законодательства, в том числе в сфере оплаты труда, не распространяются.

"К сожалению, зачастую некоторые работодатели в нарушение закона не заключают трудовые договоры с работниками, либо подменяют их гражданско-правовыми. В таком случае работодатель подлежит привлечению к административной ответственности, а наличие трудовых отношений может быть установлено по предписанию государственного инспектора труда или в судебном порядке", - заключила представитель прокуратуры.

По данным надзорного ведомства на январь этого года, фактический размер долгов перед работниками в Свердловской области превысил 307 миллионов рублей.