В свердловской прокуратуре советуют работникам жаловаться при малейшей задержке зарплаты

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
МУП Спецавтобаза, пикет из-за невыплаты зарплаты (2019) | Фото: Накануне.RU

В свердловской прокуратуре советуют работникам жаловаться при малейшей задержке зарплаты

В прокуратуре Свердловской области рассказали, как поступить работнику в случае, если работодатель систематически нарушает сроки оплаты труда.

По словам старшего помощника прокурора региона, старшего советника юстиции Вероники Гурышевой, совсем не имеет значения, сколько раз эти факты имели место: необходимо сразу же обращаться в государственную инспекцию труда и органы прокуратуры, которые с помощью гражданских, административных и уголовно-правовых средств побудят работодателя к исполнению своей обязанности.

"На практике нередки случаи, когда работники обращаются за помощью уже после увольнения, что усложняет ситуацию. Еще раз отмечу, что своевременное обращение позволит оперативно принять меры к устранению нарушений в сфере оплаты труда и взыскать задолженность", - пояснила Гурышева.

прокуратура, погоны, гособвинение, надзор(2019)|Фото: Накануне.RU

Если человек работал без оформления трудовых отношений, например, по договору подряда или возмездного оказания услуг, то на него гарантии трудового законодательства, в том числе в сфере оплаты труда, не распространяются.

"К сожалению, зачастую некоторые работодатели в нарушение закона не заключают трудовые договоры с работниками, либо подменяют их гражданско-правовыми. В таком случае работодатель подлежит привлечению к административной ответственности, а наличие трудовых отношений может быть установлено по предписанию государственного инспектора труда или в судебном порядке", - заключила представитель прокуратуры.

По данным надзорного ведомства на январь этого года, фактический размер долгов перед работниками в Свердловской области превысил 307 миллионов рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В свердловской прокуратуре советуют работникам жаловаться при малейшей задержке зарплаты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: зарплата, долги, прокуратура, работники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети