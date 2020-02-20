СМИ: В Липецке при взлете загорелся Су-25

В Липецке на взлетно-посадочной полосе загорелся штурмовик Су-25. Летчику удалось самостоятельно покинуть самолет.

Как передает РЕН ТВ, инцидент произошло 19 февраля на аэродроме "Липецк-2" во время взлета.

Самолет потушили, аэродром после ЧП работал в штатном режиме.

В сентябре 2019 года в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Оба пилота погибли.

Сообщалось, что крушение произошло во время отработки фигур высшего пилотажа. Якобы машина не была выведена из пикирования.