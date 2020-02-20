Дата проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию станет известна до 10 марта

Дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет определена до второго чтения законопроекта в Госдуме. А второе чтение может состояться 10 марта, рассказал сопредседатель рабочей группы по поправкам, сенатор Андрей Клишас.

О возможном рассмотрении законопроекта во втором чтении 10 марта говорил ранее и Вячеслав Володин, спикер Госдумы.

В первом чтении законопроект рассматривали 23 января. Обычно между первым и вторым чтениями проходит месяц, но в данном случае было решено сократить сроки до двух недель (и многие депутаты высказывали озабоченность этим фактом). Позже из-за количества поступивших поправок и широкого обсуждения их было решено продлить рассмотрение законопроекта. Сначала сбор поправок продлили до 14 февраля, затем – до 2 марта.

Не раз обсуждалась и возможная дата проведения голосования. Высказывалось предположение, что это может быть одно из воскресений апреля. Правда, на встрече президента с рабочей группой по поправкам Владимир Путин высказался за голосование в будний день, который особым распоряжением сделают выходным для всех граждан.