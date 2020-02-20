На ямальской трассе столкнулись "УАЗ" и машина "скорой", пострадали пятеро

В Надымском района столкнулись "УАЗ" и машина "скорой помощи", есть пострадавшие, сообщает "Север-пресс".

В результате столкновения пострадали пять человек. Трое из них – сотрудники "скорой", которые сопровождали пациента в Новый Уренгой.

В пресс-службе окружного УМВД Накануне.RU сообщили, что авария произошла на в 11.50 на 897 км трассы Сургут - Салехард, пострадавшие находятся в приёмном покое Надымской ЦРБ. Их количество не уточняется.