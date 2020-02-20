01 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
тургояк (2015) | Фото:накануне.ру

Власти Челябинской области запретили застройку на берегу озера Тургояк

Правительство Челябинской области утвердило изменения в положение о памятнике природы озере Тургояк. Поправками предлагается запретить предоставление земельных и лесных участков под возведение объектов капитального строительства, размещение некапитальных строений и сооружений вблизи озера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Запрет распространится и на размещение за пределами 50 метров от границы памятника природы некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства или реконструкции объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан при условии подключения к централизованной канализации.

Также было предложено запретить использование пиротехнических изделий, которые мешают нересту рыбы.

Министр экологии региона Сергей Лихачев считает, что введение дополнительных защитных мер позволит уберечь Тургояк от бесконтрольной застройки и негативного антропогенного воздействия.

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Власти Челябинской области запретили застройку на берегу озера Тургояк

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Теги: Тургояк, озеро, строительство, памятник природы,



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