Власти Челябинской области запретили застройку на берегу озера Тургояк

Правительство Челябинской области утвердило изменения в положение о памятнике природы озере Тургояк. Поправками предлагается запретить предоставление земельных и лесных участков под возведение объектов капитального строительства, размещение некапитальных строений и сооружений вблизи озера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Запрет распространится и на размещение за пределами 50 метров от границы памятника природы некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства или реконструкции объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан при условии подключения к централизованной канализации.

Также было предложено запретить использование пиротехнических изделий, которые мешают нересту рыбы.

Министр экологии региона Сергей Лихачев считает, что введение дополнительных защитных мер позволит уберечь Тургояк от бесконтрольной застройки и негативного антропогенного воздействия.