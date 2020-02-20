Прокурор запросил сроки для уральских полицейских, обвиняемых в пытках подростков

Гособвинение запросило сроки для полицейских из Каменска-Уральского, обвиняемых в пытках подростков. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Напомним, летом 2018 года сотрудники полиции якобы задержали трех подростков, допрашивали их в отделе четыре дня без еды и питья, а также избивали.

Как рассказал Вегнер в своем Facebook, на сегодняшнем судебном заседании прокурор запросил для обвиняемых следующие сроки: экс-начальнику отдела полиции №24 - 3 года и 6 месяцев, а троим оперативникам - от 3 лет 10 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 году глава полиции Каменска-Уральского Сергей Тананыхин, говоря о "пытках" подростков, заявлял, что это "полная ложь". По данным Вегнера, сейчас этот силовик возглавляет полицию Полевского.

"Что скажет он теперь? И вопрос к новому руководителю Главка задам обязательно на его отчете перед ЗССО: место ли сегодня во главе полиции Полевского такому руководителю, который способствовал беспределу в вверенном ему отделе 24?", - заключил Вячеслав Вегнер.

Ранее сообщалось, что свердловский аппарат детского омбудсмена держит на контроле ситуацию о "пытках" подростков в полиции.