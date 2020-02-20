01 Сентября 2020
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Политика В России
Борис Титов, Сергей Шнуров (2020) | Фото: telegram/BRIEF/НЕЗЫГАРЬ

Пойдет в Госдуму? В Сети обсуждают встречу Шнурова с лидером "Партии Роста"

Бизнес-омбудсмен при президенте РФ, председатель "Партии роста" Борис Титов был замечен в компании музыканта и телеведущего Сергея Шнурова. Видео из аэропорта Пулково опубликовал телеграм-канал "Breef-Незыгарь".

Другой ТК - "Знахарь" - пишет, что в Управлении по внутренней политике Администрации президента обсуждается тема реанимации "Партии Роста" "с последующим ее активным включением на предстоящих выборах в Госдуму".

"А заход со Шнуром реально удачный. Системная и парламентская партия для "креативного и среднего класса". Может и зайти, да и протестную активность купировать поможет", - отмечает "Знахарь".

Борис Титов, Сергей Шнуров(2020)|Фото: telegram/BRIEF/НЕЗЫГАРЬ

Петербургские СМИ тем временем обсуждают участие Шнурова в мероприятии "Партии Роста". Не исключается, что на нем могут объявить о вступлении артиста в организацию.

Напомним, в России появилась новая партия под названием "За правду", лидером которой стал писатель Захар Прилепин. В нее вошло огромное число ярких и "звездных" личностей.

Лидер группы "Ленинград" тут же высмеял партию "За правду" в своем блоге в "Instagram". Там он опубликовал стихи, иронично назвав Прилепина "писателем-ментом". Звезда российской рок-сцены Юлия Чичерина, которая является членом новой партии, в интервью журналисту Накануне.RU назвала Шнура "алчным частушечником". Но поблагодарила хайпующего исполнителя за рекламу.

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Пойдет в Госдуму? В Сети обсуждают встречу Шнурова с лидером "Партии Роста"

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Теги: сергей шнуров, борис титов, партия роста



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Развитие сюжета:

Ранее 21.02.2020 03:01 Мск Шнуров в стихах прокомментировал реакцию на своё вступление в партию
Ранее 20.02.2020 13:45 Мск "Со мной вам будет явно веселей": Шнуров вступил в "Партию роста"

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