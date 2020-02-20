Ветерану Великой Отечественной из Шадринска, которому власти не давали положенное жилье, с помощью следователей выделили квартиру

В Шадринске ветеран Великой Отечественной войны Петр Жуков не мог получить положенное ему по закону жилье - из-за бездействия местной администрации старику приходилось жить с родственниками в частном доме без элементарных удобств.

Ситуацию взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин - благодаря контролю со стороны Следственного комитета ветеран получил таки благоустроенную квартиру на первом этаже жилого дома в центре Шадринска, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следователи помогли старику с переездом и подарили на новоселье телевизор.