01 Сентября 2020
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Общество Курганская область
ветеран, Петр Жуков, жилье, следователи (2020) | Фото: СУ СК России по Курганской области

Ветерану Великой Отечественной из Шадринска, которому власти не давали положенное жилье, с помощью следователей выделили квартиру

В Шадринске ветеран Великой Отечественной войны Петр Жуков не мог получить положенное ему по закону жилье - из-за бездействия местной администрации старику приходилось жить с родственниками в частном доме без элементарных удобств.

Ситуацию взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин - благодаря контролю со стороны Следственного комитета ветеран получил таки благоустроенную квартиру на первом этаже жилого дома в центре Шадринска, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следователи помогли старику с переездом и подарили на новоселье телевизор.

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Ветерану Великой Отечественной из Шадринска, которому власти не давали положенное жилье, с помощью следователей выделили квартиру

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Теги: Петр Жуков, ветеран, жилье, Шадринск, Следственный комитет, телевизор



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