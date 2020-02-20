01 Сентября 2020
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Сергей Левченко на конференции &quot;Россия 2024&quot; (2019) | Фото:

Левченко проведет в Иркутской области свой референдум по поправкам в Конституцию

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, возглавляющий сейчас региональную ячейку КПРФ, собирается провести в регионе "народный референдум" по поправкам в Конституцию. Об этом он рассказал на круглом столе коммунистов в Москве, он тоже посвящен предстоящим изменениям в главном законе страны.

Судя по всему, Левченко не верит во "всенародное голосование" и в то, что изменения в Конституцию будут вноситься в интересах граждан. При этом он видит в мероприятии и положительные стороны.

"Мы все прекрасно видели, ощущали, что в последние годы власть занималась тем, что консервировала сложившееся положение дел. Это и несменяемость Конституции, и несменяемость правительства, и пересаживание конкретных персоналий по кругу из одного кресла в другое.  Власть уловила, что в обществе назрели перемены. И сегодня ситуация тронулась с места. Но мы все прекрасно понимаем, что желания авторов поправок в Конституцию резко отличаются от того, что хочет произвести общество", - заметил Левченко.  

"Есть и положительное. Мы сегодня можем вывести обсуждение поправок в Конституцию за рамки обсуждения в чиновничестве, в пределах ведомственных организаций и структур. Мы приняли решение провести народный референдум в Иркутской области", - рассказал коммунист.

ельцин-центр конституция рф|Фото: Накануне.ru

Он прошелся и по вопросу формулировок – почему предложено всенародное голосование, а не референдум. "Почему боятся референдума? Потому что надо будет, чтобы 50% избирателей пришло, а у нас даже на президентские выборы, на которые народ раскачивают достаточно долго, этих 50-ти процентов не приходит. Про народное голосование я понял только одно: сделают так, чтобы нельзя было контролировать, нельзя будет сделать выводы о том, сколько проголосовали и как проголосовали, потому что способы досрочного и электронного голосования на сегодняшний день абсолютно неконтролируемы", - говорит Левченко.

Про свой "референдум" он рассказал следующее: на него будет вынесено всего пять вопросов. Организаторы рассчитывают, что придет не менее 100 тыс. человек. "Мы уверены, что на наш народный референдум придет не менее 100 тыс. человек. Такую цифру можно было бы поставить и во многих других регионах. Это будет реальное голосование людей, которые придут по доброй воле", - говорит Левченко.

Правда, он не уточнил, что будет с результатами голосования и будет ли партия на основе их предлагать какие-то законодательные изменения.

Стоит отметить, что в Иркутской области проживает 2,4 млн человек, то есть 100 тыс. – это всего 4% населения.

 

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Левченко проведет в Иркутской области свой референдум по поправкам в Конституцию

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Теги: сергей левченко, кпрф, поправки в конституцию, всенародное голосование, референдум, иркутская область



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