01 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
минирование, Успенский, полицейский, бомба, оцепление (2012) | Фото:Накануне.RU

По Екатеринбургу идет очередная волна "минирования": проверяют все школы и детсады

В Екатеринбурге проверяют информацию о минировании образовательных учреждений города.
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По данным департамента образования уральской столицы, в единые дежурно-диспетчерские службы стали поступать сигналы о минировании школ и детских садов. В данный момент проходит оповещение руководителей образовательных организаций о необходимости проведения осмотра территорий и всех помещений, а также усиления контроля пропускного режима. Кроме этого, ведется взаимодействие с правоохранительными органами.

Как сообщало Накануне.RU, около месяца назад в Екатеринбурге искали бомбы в мэрии, Арбитражном суде и детских садах города. Никаких взрывных устройств тогда обнаружено не было.

А в феврале эвакуировали бизнес-центр Summit на улице 8 Марта. По словам очевидцев, могла сработать пожарная сигнализация. Также сообщалось, что эвакуация связана с сообщением о минировании здания.

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По Екатеринбургу идет очередная волна "минирования": проверяют все школы и детсады

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Теги: минирование, сигналы, школы, детсады, Екатеринбург



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