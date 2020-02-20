По Екатеринбургу идет очередная волна "минирования": проверяют все школы и детсады

В Екатеринбурге проверяют информацию о минировании образовательных учреждений города.

По данным департамента образования уральской столицы, в единые дежурно-диспетчерские службы стали поступать сигналы о минировании школ и детских садов. В данный момент проходит оповещение руководителей образовательных организаций о необходимости проведения осмотра территорий и всех помещений, а также усиления контроля пропускного режима. Кроме этого, ведется взаимодействие с правоохранительными органами.

Как сообщало Накануне.RU, около месяца назад в Екатеринбурге искали бомбы в мэрии, Арбитражном суде и детских садах города. Никаких взрывных устройств тогда обнаружено не было.

А в феврале эвакуировали бизнес-центр Summit на улице 8 Марта. По словам очевидцев, могла сработать пожарная сигнализация. Также сообщалось, что эвакуация связана с сообщением о минировании здания.